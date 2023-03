Depois de ter somado apenas um ponto nos quatro jogos anteriores, o Athletic Bilbao voltou aos triunfo mais de um mês após o último triunfo para a Liga espanhola.

No arranque da 26.ª jornada, o conjunto basco derrotou fora o Valladolid por 3-1. Iñigo Martínez (30m), Gorka Guruzeta (57m) e Mikel Vesga, de penálti aos 78 minutos, marcaram os golos dos visitantes, enquanto Cyle Larín assinou o único tento do Valladolid, que contou com o ex-Sporting Gonzalo Plata no onze.

Com este resultado, o Athletic chega aos 36 pontos na Liga espanhola e salta, ainda que à condição, do 9.º para o 7.º posto com menos dois pontos do que o Villarreal, a última de seis equipas em zona europeia. O Valladolid está no 14.º lugar com 28 pontos.