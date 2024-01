O Almería continua sem vencer no campeonato, mas conseguiu empatar travar o líder Girona, numa partida da 20.ª ronda da Liga espanhola.



A equipa sensação desta época foi a casa do Almería como claro favorito, mas não foi feliz e acabou o jogo com dez jogadores e apenas um ponto. Num jogo equilibrado, apesar do Girona ter mais bola, a equipa da casa fez mais por vencer, com diversas situações que poderiam ter dado golo.



A dez minutos do final, Aleix García, médio do Girona, recebeu cartão vermelho, depois de agarrar um um adversário que se encontrava isolado e de frente para a baliza. Mesmo com um expulso, a equipa catalã conseguiu aguentar até aos 90 minutos sem sofrer.



Classificação da Liga espanhola



Com este resultado, o Girona encontra-se em primeiro lugar do campeonato, com 49 pontos, enquanto que o Real Madrid tem 48, mas menos um jogo. O Almería mantém-se em último lugar, com 6 pontos, e ainda não conseguiu vencer esta época.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN NA DAZN]