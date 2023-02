A Liga espanhola abriu uma investigação após novos comentários racistas contra Vinícius Júnior durante o jogo do Real Madrid em Maiorca.



«Mais uma vez, foram proferidos insultos racistas intoleráveis contra o jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid», referiu o organismo em comunicado, garantindo que está a trabalhar com o clube insular «para identificar os responsáveis de forma a tomar medidas legais».

A LaLiga criou um endereço de email (StopRacismo@laliga.es) através do qual os espetadores podem partilhar informações que permitam identificar os responsáveis dos insultos proferidos no domingo contra o jogador.

Em imagens do jogo de domingo difundidas pelo canal espanhol DAZN são audíveis insultos ao brasileiro, que é chamado de macaco.

Nos últimos meses, Vinícius, de 22 anos, tem sido alvo de vários insultos racistas, e no final de janeiro o jogador foi o protagonista de um episódio que levou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a enviar uma carta às entidades que regem o futebol (FIFA, UEFA e CONMEBOL), medidas concretas para punir os comportamentos racistas e aumentar a consciencialização sobre o tema.

Em 26 de janeiro, um boneco com a camisola do jogador foi 'enforcado’ numa ponte de Madrid antes do clássico contra o Atlético, nos quartos de final da Taça de Espanha, que os merengues venceram por 3-1.

O Atlético de Madrid e a Liga espanhola condenaram os atos de ódio e intimidação contra o futebolista brasileiro, e pediram às autoridades que investigassem o caso.