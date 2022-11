O Real Madrid venceu esta quinta-feira na receção ao Cadiz, por 2-1, em jogo a contar para 14.ª jornada da Liga Espanhola.

O primeiro golo merengue surgiu ao minuto 40 por intermédio do ex-portista Éder Militão, que surgiu sozinho na área adversária e cabeceou para o fundo da baliza defendida por Ledesma.

No segundo tempo, os campeões espanhóis dilataram a vantagem aos 70 minutos, com o alemão Toni Kroos a aplicar portentoso remate fora de área, não dando hipóteses ao guardião adversário. 11 minutos mais tarde, Thibaut Courtois não segura a bola numa defesa, e Lucas Pérez aproveitou o presente e reduziu a desvantagem.

Com este resultado o Real Madrid ocupa o segundo lugar da classificação, com 35 pontos, a dois do líder Barcelona.Já o Cadiz é penúltimo, com 11 pontos.