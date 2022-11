O Lens chegou às quatro vitórias consecutivas este sábado, depois de vencer no terreno do «lanterna-vermelha» Angers, por 2-1, em jogo da 14.ª jornada.

Wesley Said, aos 20 minutos, e o argentino Facundo Medina, aos 50, marcaram os golos dos forasteiros, que contaram com o português David da Costa de início. O esloveno Miha Blazic reduziu o marcador aos 86 minutos.

O Lens continua na segunda posição do campeonato francês, com 33 pontos, menos dois do que o líder Paris Saint-Germain, que visita no domingo o Lorient.

No outro jogo que decorreu neste sábado, o Ajaccio venceu na receção ao Estrasburgo, por 4-2.

Jean Bellegarde (6m) e Kévin Gameiro (17m) adiantaram os visitantes, mas dois penáltis batidos pelo argelino Youcef Belaili (33m e 40m), que ainda falhou outra conversão (63m), e os tentos de Mounaim El Idrissy (34m) e Ryad Nouri (45+2m) alteraram o desfecho.