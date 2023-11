Antes da receção ao Sporting de Braga, o Real Madrid não foi além de um nulo na receção ao Rayo Vallecano, em jogo da 12.ª jornada da Liga espanhola.

Stole Dimitrievski esteve em plano de destaque ao negar o golo a Valverde, logo aos cinco minutos, e a Joselu, aos 39. Os merengues estiveram por cima do jogo, mas pecaram pela falta de eficácia. De resto, o adversário dos bracarenses na Champions ainda marcou um golo por Vini Júnior, mas o lance foi invalidado por fora de jogo de Joselu, jogador que assistiu o brasileiro.



O Rayo, que contou com Bebe para o quarto de hora final do jogo, conquistou um ponto. Assim, o Real Madrid deixou escapar o Girona no topo da Liga espanhola e ficou com apenas mais dois pontos que o Barça, terceiro colocado.

O Rayo Vallecano, que somou o oitavo jogo no campeonato sem perder, ocupa o nono lugar da tabela classificativa, com 18 pontos, os mesmos do Valência e a um da Real Sociedad-

No outro jogo desta tarde, nota para o triunfo do Athletic Bilbao por 3-2 em casa do Villarreal e para a vitória do Alavés diante do Almería.

O regresso aos triunfos no campeonato do Alavés, após um jejum de sete jogos, em que somou quatro derrotas e três empates, foi alcançado com um golo do sérvio Aleksandar Sedlar (1-0), aos 79 minutos, após o romeno Ianis Hagi ter falhado um penálti, aos 45+1.

O Almeria, do guarda-redes português Luís Maximiano, averbou a quarta derrota consecutiva e segue na última posição da tabela classificativa, com três pontos – a três do Granada (19.º) - e ainda sem ter vencido esta época para a LaLiga.

O Valência, com o português Thierry Correia a titular, venceu por 1-0 na receção ao Granada, do guarda-redes André Ferreira e de Wilson Manafá, que saiu do banco aos 82 minutos, com um golo de Pepelu, aos 45+7, de grande penalidade.

Classificação da Liga espanhola



