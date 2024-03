A Real Sociedad venceu o dérbi contra o Alavés (1-0) e somou a terceira vitória seguida na Liga espanhola.



O conjunto de Imanol Alguacil «passou» em Vitória, no Mendizorrotza, graças a um golo anotado por Jon Pacheco. Na sequência de um canto de Arsen Zakharyan, o defesa antecipou-se à defesa contrária e «à peixinho» bateu o guarda-redes Antonio Sivera.



André Silva foi lançado na equipa da Real Sociedad aos 69 minutos que, com este triunfo, chegou aos 49 pontos e alargou a vantagem para o Betis, na luta pelo sexto lugar. Por sua vez, o Alavés é 13.º colocado com 32 pontos.



Classificação da Liga espanhola