O golo solitário de Rüdiger lança provisoriamente o Real Madrid na liderança isolada. Os “merengues” vão assistir no topo da Liga ao duelo entre Girona e Atlético Madrid.

Na primeira parte, apesar do brilho ofensivo dos comandados de Ancelotti, os três remates enquadrados foram controlados por Rajkovic e outros três bloqueados pela defesa do Maiorca. Os visitantes defendiam antes da grande área, obrigando o Real Madrid a apostar em remates de distância considerável.

Não obstante, o Maiorca também sabia desenhar contra-ataques. Uma das melhores oportunidades da segunda parte saiu do pé de Samú Costa, que, à passagem do minuto 52, rematou cruzado e fora da área. O pontapé fulminante do português escapou a Lunin, mas acabou por embater no poste, para alívio das hostes madrilenas.

Por falar em grandes oportunidades, a crescente pressão do Real Madrid resultou num bom remate de Rodrygo, uma defesa ainda melhor de Rajkovic e um falhanço inacreditável de Brahim Diaz. Um momento que se poderia revelar capital no desfecho do jogo, quando o relógio corria para o minuto 69.

Em todo o caso, os festejos no Bernabéu – na noite desta quarta-feira com mais de 72 mil adeptos nas bancadas – surgiriam aos 78 minutos. Na sequência de um canto cobrado por Modric, Rüdiger vestiu a capa de herói, voou mais alto e fez o único golo da partida.

Até final, o Real Madrid controlou o jogo e açambarcou a posse de bola.

O Maiorca segue em 14.º da Liga, com 18 pontos, mais quatro em relação ao lanterna vermelha Celta de Vigo, que defrontará na próxima jornada, a 13 de janeiro. Por agora, a equipa de Samú Costa vai preparar a visita ao Burgos, no domingo, a contar para os 16-avos de final da Taça do Rei.

Também a competir nesta prova, o Real Madrid joga no sábado, pelas 20h30, no terreno do Arandina, equipa da região de Leão e Castela que milita na 4.ª divisão. Depois, os "merengues" viajam para Riyah, na Arábia Saudita, onde disputarão, a 10 de janeiro, a meia-final da Supertaça espanhola, frente ao Atlético Madrid.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN NA DAZN