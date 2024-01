Rodrigo Pinho vai ser o primeiro reforço do mercado de inverno do Estrela da Amadora. O antigo avançado do Benfica rescindiu contrato com o Coritiba, do Brasil, e assinou uma ligação de época e meia, até junho de 2025, com os estrelistas.

O jogador brasileiro ficou agradado com o projeto do clube da Amadora e também mostrou grande vontade em regressar a Lisboa, onde viveu entre 2021 e 2023.

Além do Benfica, Rodrigo Pinho também representou o Sp. Braga, o Marítimo e o Nacional em Portugal. Na última época, o avançado assinou cinco golos e uma assistência em 26 jogos pelo Coritiba.