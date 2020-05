O jornal Marca promoveu ao longo dos últimos dias uma votação para eleger os símbolos de clubes mais bonitos do mundo. Ao todo, foram recolhidos mais de dez milhões de votos, que determinaram que o escudo do Al Ahly, do Egito, é o mais bonito de todos os que existem no futebol mundial.

Refira-se que a luta entre o Al Ahly e o Raja Casablanca foi renhida e completamente separada de tudo o resto. O Al Ahly recebeu três milhões de votos, com os marroquinos do Raja Casablanca a receber 2,7 milhões. A partir daqui o fosso para os restantes é enorme: o terceiro classificado foi o Fluminense, com... 169 mil votos.