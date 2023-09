Nolito terminou a carreira.



Aos 36 anos, o internacional espanhol anunciou a retirada através de um texto publicado nas redes sociais.



«Chegou o momento em que devo despedir-me de uma paixão que foi a minha vida durante tantos anos: o futebol. Foi um sortudo por desfrutar ao máximo nível deste maravilhoso desporto que me permitiu viver tantas coisas. Guardo, para sempre, inúmeras memórias. Agradeço especialmente à minha família que me apoiou desde o primeiro dia. Agradeço também a todos os que, de uma ou de outra forma, fizeram parte da minha carreira. Aos meus ex-companheiros e funcionários de todos os clubes dos quais tive o prazer de fazer parte. Jamais esquecerei todo o carinho que os adeptos me transmitiram. Finalmente, quero deixar uma menção especial a Sanlúcar de Barremeda, a minha vila, e aos meus amigos do At. Sanluqueño. Sinto-me emocionado por receber tanto carinho. O desejo era acabar a carreira no clube onde comecei profissionalmente, mas acho que este é o momento de novos desafios. Obrigado, futebol! Até sempre», escreveu.



O extremo começou a jogar no At. Sanluqueño e passou pelo Écija Balompié antes de chegar ao Barcelona. Com cinco jogos na equipa principal, Nolito deixou Camp Nou e transferiu-se para o Benfica onde esteve ano e meio (63 jogos/16 golos). Seguiram-se passagens por Granada, Celta de Vigo, Man. City, Sevilha, e UD Ibiza, o clube que representou em 2022/23.