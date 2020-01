Após o apito final do encontro entre Barcelona e Atlético de Madrid, um adepto invadiu o relvado e agarrou Messi pelas costas. O astro argentino assustou-se inicialmente, mas logo de seguida o adepto foi retirado do relvado pelas forças de segurança presentes no recinto.



O capitão do Barça continuou a caminhar com a mão na cara, parecendo indiferente ao que tinha acontecido minutos antes.



Veja:

¡El "cariño" en el momento menos deseado!



Tras el pitazo final y consumada la caída del Barcelona ante Atleti, la cara de fastidio de #Messi recorrió el 🌍 entero.



Para colmo los responsables de la seguridad fallaron: un hincha se acercó al argentino y lo "abrazó". Uff! pic.twitter.com/ts6YISxosL — Balón Mundial (@balon_mundial) January 9, 2020