Joan Ángel Román, antiga promessa do Barcelona, que chegou a jogar em Portugal, no Sp. Braga e no Nacional, decidiu mudar de nome. Inspirado num dos personagens da popular série de desenhos animados Dragon Ball, o pequeno extremo, agora com 27 anos, passou a chamar-se «Goku».

Para o jogador catalão, mais do que a mudança de nome, trata-se de uma mudança de personalidade. «Estou agradecido ao Joan por tudo o que vivi. Os aspetos positivos e os ensinamentos que me deixou, mas agora sou Goku», anunciou o jogador, com pompa e circunstância, na sua conta no Instagram.

Joan Román, a partir de agora Goku, chegou a ser apontado como um dos jogadores mais promissores do futebol mundial. Formado no Espanhol, atraiu primeiro a atenção do Manchester City, onde esteve de 2009 a 2012, depois a do Barcelona. Começou a jogar na equipa B da equipa catalã, mas esteve muito próximo de chegar ao plantel principal, chegando, inclusive, a fazer uma pré-temporada, mas acabou por ser cedido ao Villarreal.

Nunca chegou a singrar ao mais alto nível. Na temporada de 2015/16 foi contratado pelo Sp. Braga mas, na mesma época, foi emprestado ao Nacional. Depois jogou na Polónia, no Chipre e na Grécia e está agora de volta à Polónia, a jogar o Miedz Legnica, do segundo escalão da liga polaca, mas com uma ambição renovada.

A partir desta temporada, passou a ser Goku. «Escolhi este nome porque me sinto identificado com os valores que representa para mim: perseverança, empatia, crescer perante os obstáculos, luz e positivismo», explica o jogador que já mudou o nome nas redes sociais e mesmo na camisola com que joga no Miedz Legnica.

Goku assume-se agora como um jogador mais espiritual com a ambição de afastar as más energias e enfrentar o futuro com otimismo. «Só peço respeito, como muitas pessoas já me estão a demonstrar. Sempre em movimento, sempre a avançar. Muito amor para todos», escreveu ainda Goku que concluiu a apresentação da nova personagem com a hashtag #GokuReborn.

A verdade é que desde que mudou de nome, Goku parece um jogador diferente e, esta época, marcou três golos e fez outras tantas assistências em apenas cinco jogos. Um caso para seguir.