A Liga espanhola recordou os melhores momentos de Xavi com a camisola do Barcelona com a legenda «Ver Xavi jogar era delicioso».



Iniesta viu e não demorou a responder. «Ainda mais vê-lo a cinco metros todos os dias.»



Mais tarde, foi Puyol quem se intrometeu na conversa, elogiando a antiga dupla do emblema blaugrana.



«Não podes imaginar o que ver-vos aos dois uns metros atrás», escreveu o ex-capitão culé.