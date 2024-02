João Félix foi o convidado da semana de uma rubrica da televisão oficial do Barcelona, na qual é desafiado a responder ao máximo número de perguntas em apenas 90 segundos: perguntas rápidas para respostas rápidas, como está bom de ver.

Questionado por exemplo sobre quem é o maior amigo no balenário do Barcelona, Félix não teve muitas dúvidas. «Cancelo.» Já sobre a mesma pergunta mas para o balneário da seleção de Portugal, o avançado teve de pensar mais um pouco. «Bernardo Silva.»

Fã dos Miami Heat, da NBA, o avançado prefere comer a dormir e afirma que a sua comida favorita é o bacalhau com natas da mãe.

Félix acredita ainda que tem o melhor penteado na equipa do Barcelona e que se não fosse futebolista seria, nada mais, nada menos, do que streamer. Kaká, como já tinha dito, foi o grande ídolo e era também com Kaká que gostava de ter jogado... e nunca o conseguiu.