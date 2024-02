Ronald Koeman, antigo jogador e treinador do Barcelona, saiu em defesa de Xavi. O técnico, que passou pelo Benfica em 2005/2006, admitiu, em entrevista ao Good Morning Eredivisie, que passou pelo mesmo que o espanhol quando orientou os catalães entre 2020 e 2021.

«Ser treinador do Barça é um ataque à saúde mental. É muito mais divertido ser jogador do Barcelona do que treinador, e Xavi, como catalão e filho do clube, certamente notou isso. É o trabalho mais difícil que já fiz. A imprensa aponta-te uma arma. Se as coisas não correm bem, a culpa é do treinador. Também sofri com esse stress e pressão.»

Ronald Koeman somou 63 jogos no comando técnico do Barcelona, onde conquistou 37 vitórias.