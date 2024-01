Alejandro Balde foi operado com sucesso a uma lesão no tendão da coxa direita, informou o Barcelona, esta terça-feira.

Os culés informam que o regresso do lateral dependerá da recuperação, não havendo uma data prevista para voltar aos relvados.

Relativamente à operação, foi realizada em Turku, na Finlândia, pelo doutor Lasse Lempainen.

A lesão do jovem espanhol foi contraída no jogo frente ao Athletic Bilbao, a 24 de janeiro, numa partida a contar para os quartos de final da Taça do Rei.

Esta época, com a camisola do Barcelona, realizou 28 jogos, tendo marcado um golo e feito uma assistência.