Alberto Zapater, jogador que passou pelo Sporting em 2010/11, anunciou o fim da carreira esta quinta-feira.



Aos 37 anos, o médio anunciou a decisão de encerrar o percurso como futebolista profissional através de um vídeo nas redes sociais.



«Uma infância marcada por um sonho. Sempre olhava pela janela para ver se estava alguém no parque a jogar futebol. Assim que tocava na bola, era eu. À noite sonhava mais forte para que o meu sonho se tornasse realidade. Só pensava na bola e no escudo do leão [símbolo do Saragoça]. Anos de trabalho, esforço, ilusão e amor às minhas cores para cumprir o que desejava: jogar no La Romareda. Uma história de amor, momentos inesquecíveis que guardarei para sempre e um agradecimento eterno a uns adeptos únicos. Depois de tantos anos, chegou o momento de dizer "até já"», disse.



Zapater fez toda a formação no Saragoça e estreou-se pela equipa principal em 2004/05 contra o Valência, em plena Suprtaça de Espanha. Chegou ao Sporting em 2010/11, clube pelo qual marcou quatro golos em 34 jogos, acabando por deixar Alvalade no ano seguinte. Jogou ainda no Génova e esteve três anos no Lokomotiv antes de regressar ao La Romareda.