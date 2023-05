Lula da Silva, Presidente do Brasil, condenou os insultos racistas de que foi alvo Vinícius Júnior no jogo deste domingo entre o Real Madrid e o Valência.

«Quero fazer um gesto de solidariedade com Vinícius, um jovem que é sem dúvida o melhor jogador do Real Madrid e que sofre agressões repetidas», disse o governante numa mensagem no Twitter, na qual apelou às autoridades para que tomem medidas.

«Espero que a FIFA e outras entidades tomem medidas para evitar que o racismo tome conta do futebol.»

Durante o Valência-Real Madrid (1-0), Vini Jr. identificou os alegados autores dos insultos ao árbitro da partida: gerou-se alguma confusão nesse setor da bancada, mas a partida, depois de alguns momentos de interrupção, continuou. Já no período de descontos, o Vinícius acabou expulso, depois de agredir um adversário na cara. O extremo do Real, à saída do campo, ergueu dois dedos, em alusão ao desejo de ver o Valência descer de divisão.