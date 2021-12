Com dois golos e uma assistência na vitória do Valência sobre o Levante, Gonçalo Guedes ficou perto da nota máxima atribuído pela Sofascore, parceiro do Maisfutebol, de acordo com as estatísticas da Opta.

O extremo do Valência teve 9.1 numa nota de zero a dez e apenas João Cancelo, do Manchester City se aproximou, com 8.5, depois de ter marcado um golo e feito uma assistência na goleada por 4-0 sobre o Newcastle.

O guarda-redes Joel Pereira (7.8), dos polacos do Lech Poznan, completa o pódio dos melhores portugueses no estrangeiro no último fim de semana, com Rui Patrício (7.7) e Bernardo Silva (7.7) a fecharem o top-5.