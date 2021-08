O treinador do Betis, Manuel Pellegrini, mostrou-se insatisfeito com a falta de tempo útil de jogo na partida contra o Cádiz (1-1). O técnico chileno criticou as constantes «perdas de tempo» da equipa forasteira, e apelou a que todos os envolvidos se esforcem para proteger o espetáculo.

«Temos de fazer um esforço entre árbitros, treinadores e jogadores para que a liga espanhola não seja tão vergonhosa. Na reunião dos árbitros, disseram-nos que é a liga mais lenta da Europa, que demora mais tempo a dar um pontapé livre e que há uma simulação constante. Ou tratamos disto ou vamos contra o espectáculo, as pessoas pagam um bilhete por alguma coisa. Esta é a liga em que há menos jogo, os árbitros têm de apressar os guarda-redes a darem o pontapé de saída, os alas para não mergulharem... Temos de nos preocupar com o espetáculo. O Cádiz só defende e, estando a ganhar, é duplamente difícil porque eles recuam. Os últimos 15 minutos nem sequer foram jogados», atirou o técnico.