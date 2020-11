As imagens de Messi a caminhar enquanto um adversário passava próximo de si, nos minutos finais do encontro entre o Barcelona e o Dínamo de Kiev tornaram-se virias em Espanha. Ora, Ronald Koeman desvalorizou o sucedido.



«Foi ao minuto 93. Também me tiram imensas fotografias quando estou sentado ou chateado. Parece que dependemos mais de imagens do que de trabalho. Pode simplesmente recolher-se uma imagem e ferir uma pessoa», referiu, em conferência de imprensa.



Os jornalistas voltaram a insistir no tema e o técnico holandês manteve a mesma linha de raciocínio.



«É fácil ter imagens de um jogador a andar. Não vi nem me interessa. A sua atitude é muito boa. Se querem criar uma polémica é com vocês, mas não estou de acordo», reiterou.



Esta semana ficou marcada pelas críticas feitas por Joaquín a Ronald Koeman. Os dois trabalharam juntos no Valência e o internacional espanhol frisou que «nem para roupeiro» contrataria o técnico do Barça.



Koeman recusou comentar as palavras do extremo do Betis. «Entendo que o tema de Joaquín seja muito interessante para vocês, mas não vou comentar. Estou concentrado no jogo e não em assuntos particulares que aconteceram há muitos anos», finalizou.



O Barcelona recebe o Betis este sábado, às 15h15.



Veja o lance em questão de Messi no vídeo associado.