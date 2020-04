Rüstü agradeceu o apoio que o Barcelona lhe tem dado desde que ficou infetado com o novo coronavírus covid-19.

O ex-guardião do clube catalão contou todo o processo de luta contra a doença, que obrigou a que ficasse 11 dias internado e chegasse a ficar com a pele cinzenta, e não esquece quem esteve com ele nesses momentos.

«O Barcelona deu-me um grande apoio durante e depois da doença. Carlos Naval e Chemi Teres transmitiram-me as mensagens do presidente e do clube. Em momentos como estes, os pequenos detalhes não podem ser esquecidos. Não esquecerei tudo o que o Barça fez por mim enquanto morria de covid-19. Deu-me a vida», afirmou o antigo internacional turco ao jornal AS.

«Quero deixar o meu agradecimento infinito a todos, especialmente ao senhor Bartomeu», disse ainda Rüstü, emocionado.

Rüstü foi internacional 106 vezes e teve, como auge, o Mundial da Coreia e Japão, em 2002, e o Euro de 2008, competições em que a Turquia chegou às meias-finais.