Após 11 dias internado, infetado pela Covid-19, o ex-internacional turco Rüstü recebeu alta hospitalar informou a mulher, Isil Reçber.



«Depois de um árduo processo de onze dias, o meu marido recebeu alta», escreveu na sua conta oficial na rede social Instagram, com uma foto com o antigo guarda-redes, considerado o segundo melhor do Mundial2002, atrás do alemão Kahn.



A mulher de Rüstü, que chegou a contar que o marido ficou «com a pele cinzenta» devido à infeção, deixou um alerta. «Mesmo que o meu marido seja um atleta, que não fuma e se cuida, isso o afetou dessa maneira. Para os fumadores é muito mais crítico», pode ler-se na publicação, aconselhando as pessoas a «deixarem os meus hábitos».



Rüstü Reçber, de 46 anos, jogou pela seleção turca entre 1994 e 2012. Depois de ter passado pelo Barcelona, em 2003/04, representou o Fenerbahçe, e o Besiktas, clube onde terminou a carreira em 2012.