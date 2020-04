Rüstü apanhou um enorme susto. Infetado com Covid-19, o ex-internacional turco ficou com a pele cinzenta durante os 11 dias em que esteve internado.



O antigo guarda-redes explicou na primeira pessoa tudo o que sentiu depois de ter sido infetado.



«No primeiro dia tinha dores de garganta ligeiras. No dia seguinte, comecei a ter febre mas nunca acima dos 37,5 graus. Falei com o meu médico e ele aconselhou-me a tomar analgésicos. Tomei-os, mas perdi o olfacto, o paladar e comecei a ter tosse. Admito que pensei que era uma simples gripe. A febre subia constantemente e ao sétimo dia era muito elevada. Depois de 48h sem que a temperatura diminuísse, comecei a preocupar-me verdadeiramente e fui ao hospital por indicação do médico. Observaram-me e perceberam que tinha uma forte pneumonia e depois testei positivo. Foram horas difíceis, foi um dos jogos mais duros da minha vida. O pior já passou e finalmente regressei a casa. Ainda bem que deixei de fumar há cinco anos», disse, citado pelo Tuttomercato.



Rüstü , que estava quase recuperado da Covid-19, fez um apelo. «Esta doença é uma coisa séria, não brinquem. A Covid-19 está a ameaçar toda a humanidade. Fiquem em casa, evitem contactos desnecessários. Ouçam-me, vivi passei por isto», referiu.



Por último, o guarda-redes que passou por Barcelona deixou uma mensagem para Itália. «Os italianos, que estão a ser goleados pela Covid-19, desejo que rapidamente coloquem esta história para trás das cosas. Estou convencido de que vão ganhar este jogo. O meu coração está com eles», concluiu.

Rüstü foi internacional 106 vezes e teve, como auge, o Mundial da Coreia e Japão, em 2002, e o Euro de 2008, competições em que a Turquia chegou às meias-finais.