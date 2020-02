Lionel Messi e Cristiano Ronaldo marcaram uma era do futebol mundial. Os dois juntos conquistaram 11 Bolas de Ouro, prémio atribuído ao melhor jogador do mundo.



Jorge Valdano considera que o próximo Messi será mais parecido com o internacional português.



«O próximo Messi será mais parecido com o Cristiano Ronaldo do que com o Messi. Vai ser mais poderoso fisicamente», defende o ex-internacional argentino numa entrevista ao jornal «Tiempo».



Na mesma entrevista, o antigo futebolista elogiou Zidane. «Acredita no talento, sabe que há jogadores melhores e piores. Envolve-se com o futebol de um modo natural. É um tipo que conhece tudo, mas fica apenas com o essencial do jogo. Não se perde nem quando perde», disse.



Por último, Valdano considera que Guardiola está acima dos restantes pese embora a desvantagem do Man. City para o Liverpool na Premier League.



«O Liverpool não especula. É uma equipa que ataca até quando defende, é muito física e deixa a ideia de que nunca se cansa. Estão há dois anos e meia a correr sem parar. Dito isto: ninguém influenciou mais o futebol mundial que Guardiola. Agora o espetáculo começa a ser obrigatório para o negócio», concluiu.



