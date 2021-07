O Atlético de Madrid oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Rodrigo De Paul.



Numa nota divulgada no site oficial, o campeão espanhol informa que o internacional argentino assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas.



Formado no Racing Avellaneda, o médio já jogou em Espanha durante época e meia: fez 44 jogos pelo Valência antes de voltar à Argentina. Em 2016/17, o jogador de 27 anos mudou-se para a Udinese, clube que representou nas últimas cinco temporadas - cumpriu 184 pelo emblema de Udine.



Internacional pela seleção albiceleste em 29 ocasiões, De Paul fez recentemente parte da equipa que conquistou a Copa América diante do Brasil, em pleno Maracanã.



Os valores da transferência não foram revelados, embora a imprensa italiana escreva que o futebolista custou cerca de 30 milhões de euros ao Atlético de Madrid.



De Paul torna-se assim no segundo reforço dos madrilenos para 2021/22 depois do internacional português Marcos Paulo.