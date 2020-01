Deyverson, antigo jogador de Benfica e Belenenses, é reforço do Getafe e vai ser colega do português Antunes.

O avançado brasileiro, de 28 anos, chega proveniente do Palmeiras, que cede o atleta aos azulones até ao final da temporada em negócio que inclui opção de compra.

Com passagens pela equipa B do Benfica e Belenenses, entre 2012 e 2014, antes de ter representado o Colónia, o atacante regressa a Espanha, onde já vestiu as camisolas de Levante e Alavés.