O antigo internacional espanhol Fernando Torres é o novo treinador da equipa B do Atlético de Madrid, que alinha no terceiro escalão do país vizinho.

Atualmente com 40 anos, o antigo avançado dos «colchoneros» orientou os sub-19 nas duas últimas temporadas, sendo campeão por duas vezes. Antes disso, tinha sido treinador-adjunto no mesmo escalão e na formação secundária do clube madrileno.

Torres substitui Luis García Tevenet, que vai ser adjunto de Diego Simeone na equipa principal.