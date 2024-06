Miroslav Klose, um dos grandes nomes da história recente do futebol alemão, é o novo treinador do Nuremberga.

Klose está de volta ao ativo, depois de ter deixado os austríacos do Altach em março do ano passado, naquela que foi a sua primeira experiência enquanto treinador principal. Antes disso, tinha sido adjunto na seleção da Alemanha e no Bayern Munique, onde também trabalhou nas camadas jovens.

O técnico de 46 anos assume agora o Nuremberga, 12.º classificado do segundo escalão germânico em 2023/24.