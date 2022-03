O Maiorca despediu, esta terça-feira, o treinador Luis García Plaza.



O técnico de 49 anos não resistiu a uma série de seis derrotas consecutivas na Liga espanhola e deixa o clube insular na 18.ª e penúltima posição com 26 pontos, a um da primeira equipa fora da zona de descida.



Luis García Plaza foi, recorde-se, o responsável pela promoção do Maiorca à Liga espanhola, tendo alcançado 82 pontos na segunda divisão, um recorde do clube.