Depois da eliminação da Liga Europa, o Sevilha continua a viver um ciclo negativo. Este domingo, os andaluzes não saíram do nulo frente à Real Sociedad, no Sánchez-Pizjuán, e somaram o terceiro empate seguido na Liga espanhola.



Com os dois ex-FC Porto de início, Oliver e Corona, a equipa de Lopetegui esteve de longe de se superiorizar ao conjunto basco. Aliás, a Real Sociedad esteve perto de marcar em duas ocasiões na segunda parte mas nem David Silva nem Guridi conseguiram bater Dmitrovic.



Com mais um empate o Sevilha chegou aos 57 pontos e só tem mais três pontos de vantagem que o Atlético de Madrid, terceiro classificado. Caso o Real Madrid ganhe o «El Clásico» diante do Barça, fica com 12 pontos de vantagem no primeiro lugar.



Classificação da Liga espanhola