Manuel Pellegrini recordou a passagem pelo Real Madrid na época 2009/2010. Em entrevista ao jornal espanhol «AS», o treinador chileno lamentou a lesão de Cristiano Ronaldo, que, segundo o técnico, custou o campeonato aos merengues.

«Tive o Cristiano Ronaldo lesionado por três meses e o Barcelona ganhou-nos 2-0. Sem essa derrota teríamos sido campeões. A equipa tinha ultrapassado muitos obstáculos, era um plantel desequilibrado contra o melhor Barcelona da história. Foi uma dor enorme não ganhar esse título, até porque tinha uma relação inexistente com a direção».

O Real Madrid terminou o campeonato com 96 pontos, menos três do que o campeão Barcelona. Além de terem terminado a liga no segundo lugar, os merengues foram eliminados na quarta ronda da Taça do Rei e nos oitavos de final da Liga dos Campeões.