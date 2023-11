Cristiano Ronaldo lidera, mais uma vez, o top-ten do pelotão de portugueses, na semana em que regressaram os campeonatos nacionais, depois da paragem para os jogos das seleções, de acordo com o ranking elaborado pelo SofaScore para o Maisfutebol.

O internacional português do Al Nassr esteve em particular destaque na vitória sobre o Al-Akhdoud (3-0), com dois golos, um deles um chapéu perfeito, para juntar ao vídeo dos melhores golos da carreira.

Atrás de CR7, vem Rúben Neves, do Al Hilal de Jorge Jesus, o grande adversário do Al Nassr na corrida para o título saudita. O médio acumulou duas assistências na goleada do líder do campeonato ao Al Hazem (9-0).

A fechar o pódio do dez melhores portugueses na última semana temos três jogadores empatados com a mesma nota: Thierry Correia (Valencia), Josué (Legia Varsóvia) e Tiago Santos (Lille) que também estiveram em destaque nas respetivas equipas.