Com um penálti em tempo de compensação, o Fulham de Marco Silva venceu o Wolverhampton, esta segunda-feira, por 3-2, no jogo que encerrou a 13.ª jornada da liga inglesa. A equipa de Marco Silva regressa, assim, às vitórias e dá um salto significativo na classificação, ficando a apenas três pontos dos lobos.

Um jogo extremamente competitivo, com a equipa londrina, desta vez sem João Palhinha, a cumprir castigo por acumulação de amarelos, a adiantar-se por duas vezes no marcador, mas com os Wolves, com José Sá, Toti Gomes e Nélson Semedo a titulares (Fábio Silva ficou no banco), a oferecerem boa réplica e a empatarem por duas vezes o jogo, até ao lance decisivo, já para lá dos noventa minutos, com o terceiro penálti do jogo.

O Fulham adiantou-se no marcador, logo aos 7 minutos, por Iwobi, mas os visitantes empataram, aos 22, com um golo de Matheus Cunha. A equipa da casa voltou para a frente do marcador, logo a abrir a segunda parte, com o primeiro penálti do jogo, na sequência de uma falta de Nélson Semedo sobre Tom Cairney, confirmada pelo VAR. Willian, desde a marca dos onze metros, atirou a contar e Marco Silva voltou a sorrir.

A verdade é que o Wolverhampton nunca baixou os braços e acabou por voltar a empatar o jogo, aos 75 minutos, também desde a marca dos onze metros, depois de Tim Ream ter puxado a camisola de Hee-Chan Hwang que acabou por converter o castigo máximo.

O Fulham voltou a crescer na etapa final e acabou por ser recompensado, já depois dos 90, com um novo penálti a surgir por indicação do VAR, desta vez com o brasileiro João Gomes a atingir, mais uma vez, Tom Cairney. José Sá ainda acertou no lado, mas Willian bisou mesmo no jogo e o Fulham reclamou os três pontos.

Uma vitória muito importante para Marco Silva que, depois de duas derrotas consecutivas, ganha agora algum fôlego sobre a zona de despromoção e aproxima-se do adversário direto desta noite, ficando a apenas três pontos dos Wolves.

