Megan Rapinoe, internacional norte-americana, bicampeã do Mundo, considera que Jenni Hermoso, a jogadora espanhola que foi beijada na boca pelo presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, foi «fisicamente abusada» por um homem que classifica como misógino e sexista.

«O que aconteceu fez-me pensar em tudo o que temos de aguentar. Pensem no peso que a seleção espanhola teve de suportar. Algumas das jogadoras que se queixaram no ano passado continuam fora da seleção. A verdade é que ganharam um novo ânimo, mas não deviam ter de passar por aquilo», destacou a capitã dos Estados Unido numa entrevista ao The Atlantic.

Mas não foi só o beijo que deixou Rapinoe indignada. «E houve outra imagem que mostra o profundo nível de misoginia e sexismo que há nessa federação e nesse homem [Rubiales] depois do apito final, com ele a agarrar os genitais. Em que mundo é que vivemos? Naquele grande palco [Mundial], onde devias estar a celebrar, a Jenni teve de ser fisicamente abusada por essa pessoa», destacou ainda Rapinoe.