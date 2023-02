O Real Madrid derrotou o Osasuna, em Pamplona, com dois golos nos minutos finais e encurtou à condição para cinco pontos a diferença para o líder Barcelona.



Sem Karim Benzema e Kroos, o campeão espanhol sentiu dificuldades frente a uma das boas equipas do campeonato. As oportunidades foram repartidas com a formação da casa a enviar uma bola ao poste da baliza de Courtois por Moi Gómez.



Não marcou o Osasuna, marcou o Real Madrid. Os merengues abriram o marcador à entrada para os dez minutos finais numa transição rápida: Vinícius serviu Valverde para o pontapé certeiro na área. Até final o Real marcou mais dois golos, um por Vinícius e outro por Asensio, mas o do brasileiro foi invalidado pelo VAR.



O Real Madrid teve de suar, mas conseguiu vencer e segue na luta pelo título. Por sua vez, o Osasuna é 10.º colocado com 30 pontos.