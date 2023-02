Lionel Messi termina contrato com o Paris Saint-Germain no verão e o futuro do argentino ainda é uma incógnita.

O Barcelona já demonstrou publicamente que gostaria de poder contar com o regresso do jogador, mas esse cenário dificilmente deverá acontecer, segundo as palavras do pai de Messi, apanhado esta quinta-feira no aeroporto da Catalunha.

«Não acredito que volte. Não estão reunidas as condições. Não falámos com Laporta e não há oferta», disse Jorge Messi aos jornalistas.

De acordo com a imprensa espanhola, o pai de Messi regressava à Catalunha após uma reunião com o PSG para discutir a renovação de contrato. Segundo o L’Equipe, o jogador está cada vez mais longe de renovar.