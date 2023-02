Lionel Messi, Karim Benzema e Kylian Mbappé são os finalistas ao prémio The Best para melhor jogador do ano para a FIFA.

O avançado do Real Madrid conquistou e foi o melhor marcador da última edição da Liga dos Campeões, mas falhou o Mundial, onde esteve o compatriota, derrotado na final pela Argentina de Messi. Ainda assim, Mbappé foi o artilheiro da competição.

Da lista inicial, saem 11 jogadores: Achraf Hakimi, Erling Haaland, Jude Bellingham, Julián Álvarez, Kevin de Bruyne, Mo Salah, Neymar, Robert Lewandowski, Luka Modric, Sadio Mané e Vinícius Júnior.

O vencedor será anunciado a 27 de fevereiro, numa gala em Paris.