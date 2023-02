Yassine Bounou, Thibaut Courtois e Emiliano Martínez são os finalistas para o prémio The Best de melhor guarda-redes do mundo em 2022.

Bounou, jogador do Sevilha, esteve em particular destaque no Mundial 2022, ao serviço da seleção de Marrocos. Foi, de resto, um dos grandes responsáveis pela caminhada do conjunto africano até às meias-finais.

Já Thibaut Courtois teve um ano de excelência no Real Madrid, onde foi fundamental na conquista do campeonato espanhol e da Liga dos Campeões. O belga, refira-se, já venceu este prémio em 2018.

Por último Dibu Martínez foi eleito o melhor guarda-redes do Mundial 2022, ele que foi decisivo na caminhada da Argentina até à vitória final no Qatar.

No futebol feminino, as nomeadas são Ann-Katrin Berger, Mary Earps e Christiane Endler.

Berger, guardiã alemã, esteve em grande forma no Euro 2022 e ajudou o Chelsea a conquistar o campeonato e a Taça de Inglaterra.

Por sua vez, Mary Earps foi totalista na campanha da Inglaterra no Euro, torneio no qual, diga-se, foi escolhida para a melhor equipa.

Já Christiane Endler, que no ano passado conquistou esta distinção, foi um dos destaques na temporada do Lyon, coroada com o título francês e a conquista da Liga dos Campeões.

Os vencedores das duas distinções serão anunciados no dia 27 de fevereiro, na cerimónia organizada pela FIFA.