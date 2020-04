O Conselho Superior de Desporto (CSD) espanhol avisou a Real Sociedad de que não pode abrir o estádio para regressar aos treinos.

Recorde-se que o clube basco anunciou no sábado que reabrirá as instalações de Zubieta aos jogadores que pretendam seguir um plano individual de treino, mas, segundo a agência EFE, o CSD recordou ao clube que o decreto do Estado de Emergência em Espanha diz que «as instalações e recintos desportivos devem permanecer fechados», entre eles, os estádios de futebol.