Há uma polémica no futebol espanhol: o Salamanca confirmou que o mexicano Luis Martinez está positivo à covid-19 e que continua a trabalhar, frequentando as instalações do clube.

«Luis Martínez tem um PCR positivo. Está assintomático. Treinará sozinho e não partilhará o balneários com os colegas», escreveu o clube da II Divisão Espanhola, que corresponde ao quarto escalão do futebol local.

A polémica é que, de acordo com as normas sanitárias, o jogador devia estar em quarentena e isolado. O Salamanca insiste que Luis Martínez está sempre sozinho, mas isso não chega para não ser uma violação das normas.