O Sevilha perdeu por 2-1 em Girona, numa partida da 17.ª jornada da Liga espanhola.



Os andaluzes até começaram bem a partida e colocaram-se a ganhar num lance de bola parada. Rakitic cruzou e Nianzou fez o 1-0.



Com Acuña, Óliver e Fernando de início, todos jogadores com passagem por Portugal, a equipa de Sampaoli permitiu a recuperação do conjunto catalão. Stuani fez o 1-1 no primeiro minuto da segunda parte e relançou o jogo.



Uma «oferta» incrível de Nianzou, ao minuto 88, permitiu a Herrena consumar a reviravolta do Girona, que com esta vitória subiu ao 11.º lugar. Por sua vez, o Sevilha continua com 15 pontos, tantos quantos o Cádiz, a primeira equipa em zona de descida que apenas joga segunda-feira contra o Elche, último colocado.



Classifiação da Liga espanhola