O Sevilha igualou o Atlético de Madrid no topo da classificação do campeonato espanhol ao vencer por 1-0 o Getafe, no Coliseum Alfonso Pérez.



Os andaluzes não tiveram tarefa fácil para superar a organização dos madrilenos e raramente criaram grandes situações para marcar. No entanto, já depois de En Nesyri ter tido um golo anulado, Erik Lamela deu o triunfo à equipa de Lopetegui nos descontos. O argentino marcou na recarga a um pontapé de Rafa Mir ao ferro e resolveu o encontro.



O Sevilha venceu os dois jogos disputados na Liga espanhola em 2021/22 e segue na liderança juntamente com o Atlético de Madrid. Por sua vez, o Getafe continua sem pontos.



O golo de Lamela: