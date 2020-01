Na sequência do nulo frente ao Leganés, último classificado, Diego Simeone abordou as críticas de que tem sido alvo.



«Não posso dizer nada às pessoas. Temos de demonstrar com atitudes e não com palavras. As palavras leva-as o vento», disse, citado pelo AS.



«Tenho sempre muito respeito para com quem opina. Fui assobiado como futebolista na minha segunda etapa aqui, não estava bem e pode acontecer a todos. As pessoas querem ver a sua equipa ganhar. Quando os resultados não são bons, é normal que as pessoas fiquem chateados e culpem-nos. Temos de encontrar soluções», acrescentou.



O próximo jogo dos colchoneros é frente ao Real Madrid, rival da cidade, no Santiago Bernabéu.



