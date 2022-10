O tema «João Félix» voltou a ser abordado por Diego Simeone na conferência de imprensa de antevisão da partida do Atlético de Madrid frente ao Bétis. O treinador argentino desvalorizou as últimas notícias que dão conta da insatisfação do internacional português no emblema madrileno.

«Quando se fala de João Félix coloca-se em foco o que acontece com João mas quando se fala de Griezmann, Correa, Morata ou Matheus Cunha não se trata da mesma forma. Falar do João gera sempre opinião e discussão. Já disse o que penso dele, está a treinar melhor, com boa energia, para quando for a sua vez o fazer em conformidade com o que está a mostrar nos treinos», referiu o técnico de 50 anos.

O sistema tático estará a ser um entrave para a afirmação do jogador português? Simeone é categórico.

«O sistema? No 4-3-3, o João é o que melhor conhece a posição de extremo esquerdo, juntamente com Carrasco. É onde gosta de jogar. Não tem nada a ver com a tática. Esperemos que todos estejam bem porque precisamos de todos para que o colectivo se beneficie», atirou.