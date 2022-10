Cinco jogos, duas vitórias. É este o registo do Atlético Madrid dentro de portas em jogos para a Liga espanhola em 2022/23 e Diego Simeone assume que a equipa tem-se exibido melhor longe do Metropolitano.

«Qual é a causa desta diferença? Alguma haverá, está claro. Não estamos a ser suficientemente contundentes e a mostrar o nosso melhor futebol em casa», vincou o técnico dos colchoneros na conferência de imprensa após o empate a um golo diante do Rayo Vallecano.

A conversa de Simeone com os jornalistas durou 4 minutos e as respostas de 'El Cholo' foram quase todas curtas e pouco elucidativas. «Estamos a trabalhar para melhorar essa situação», limitou-se a dizer após ser questionado sobre as inúmeras lesões que têm assolado a equipa nestes primeiros dois meses e meio de temporadas.

Sobre mais um jogo de Félix no banco e sem qualquer minuto somado, nem uma referência.