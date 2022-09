O Osasuna reforçou o bom início de época na liga espanhola ao vencer esta segunda-feira na deslocação ao Almería, por 1-0, no jogo que encerrou a quinta jornada do campeonato.

Um golo do argentino Chimy Ávila, aos 28 minutos da primeira parte, fez a diferença a favor da equipa comandada por Jagoba Arrasate.

No Almería foi titular o português Samuel Costa e o luso-brasileiro Dyego Sousa. Gui não saiu do banco de suplentes.

Com este resultado, o Osasuna sobe ao quarto lugar, com 12 pontos, tendo só à sua frente o Betis (3.º com os mesmos 12 pontos), Barcelona (2.º com 13) e o líder Real Madrid, que tem 15 pontos. O Almería é 15.º classificado, com quatro pontos.