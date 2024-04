Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol «Expansión», onde abordou a hipótese de La Liga realizar jogos do campeonato do país vizinho no estrangeiro. O dirigente diz que isso vai acabar por acontecer, talvez já na temporada 2025/2026.

«Não sei quando, mas a LaLiga fará jogos oficiais no estrangeiro, acho que pode ser na temporada 2025/26. Um jogo oficial nos EUA fortalecerá a nossa posição no mercado norte-americano, que é o segundo para LaLiga depois da Espanha», disse.

Na mesma entrevista, Tebas abordou o golo «fantasma» de Lamine Yamal no Clássico com o Real Madrid. O presidente da Liga espanhol afirma que a tecnologia da linha de golo não é perfeita e que é muito cara para as vezes que é utilizada.

«Não é uma tecnologia perfeita e esse é o primeiro motivo. Mas não é só isso: ao longo de uma temporada, os golos fantasmas acontecem três ou quatro vezes e se juntares o facto de que não é perfeita, o valor é muito alto para o uso. Isso é um facto: significa investir entre cinco e seis milhões para que as duas divisões possam utilizá-la uma vez e com dúvidas», concluiu.