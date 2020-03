O tenor espanhol Plácido Domingo, de 79 anos, está infetado com a covid-19.

«Creio que é meu dever moral anunciar-vos que testei positivo para covid-19, o coronavírus. A minha família e eu estamos em autoisolamento pelo tempo que for considerado clinicamente necessário. Nesta altura, estamos bem de saúde, mas já tive sintomas de febre e tosse. Decidi ser testado e o resultado veio positivo. Imploro a todas as pessoas para serem extremamente cuidadosas, seguindo as indicações básicas», referiu o artista, numa declaração oficial através das suas redes sociais, este domingo.

Espanha é o quarto país mais afetado no mundo e o segundo na Europa com a pandemia do novo coronavírus.

Este domingo, no último balanço oficial do Ministério da Saúde espanhol, foram registadas mais 394 mortes e 3 646 novos infetados em relação às 24 horas anteriores. Assim, há já 1 720 mortes contabilizadas e 28 572 casos.